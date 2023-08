Funcionário de prefeitura é encontrado morto em estrada vicinal

Identificado como Rogério Aparecido de Souza, de 35 anos, foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta, em uma estrada vicinal próximo ao município de Tacuru, a 420 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, a vítima era funcionário da prefeitura e até o momento não foi identificada as causas da morte.

Conforme informações de uma testemunhas ouvida pela Polícia Civil no local, que ela passava pela região que liga a área urbana ao assentamento São José quando se deparou com uma pessoa deitada no chão, sem se mexer ao lado de uma motocicleta. Ao deparar com a situação, entrou em contato com a polícia.

Durante o interrogatório, a testemunha detalhou que a vítima estava caída de barriga para baixo e a motocicleta de cor vermelha não possuía placa. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a numeração do chassi do veículo estava inelegível.

O corpo foi encaminhado para a perícia no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para saber as causas da morte. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

