Para evitar colisão frontal, motorista joga carro em vala em Chapadão do Sul

Motorista de 31 anos sofreu acidente, na noite desse domingo (27), em Chapadão do Sul, distante 332 quilômetros de Campo Grande, após jogar o carro em uma vala para evitar colisão frontal com outro veículo.

Conforme informações do site Jovem Sul News, o motorista trafegava pela Avenida Pantanal, quando o outro automóvel surgiu de repente na frente dele. Nesse momento, o homem jogou o carro para o acostamento, perdeu o controle da direção e caiu em uma vala por onde passa águas pluviais.

Com o acidente, o carro parou com as quatro rodas para o alto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o condutor para um hospital da região, mas sem ferimentos graves. O motorista que causou toda a situação fugiu sem prestar socorro.

