EUA: avião bate em torre de energia e ocupantes ficam 7h suspensos

Em Maryland, nos Estados Unidos, um avião com dois ocupantes ficou preso em fios de alta tensão após colidir contra uma torre de energia. O acidente ocorreu na noite de domingo (27), mas os vídeos só foram divulgados nesta segunda (28).

De acordo com informações, o avião caiu às 17h40 (19h40 no horário de Brasília) e a dupla foi resgatada apenas às 00h30 (2h30 no horário de Brasília), após ficarem pendurados a uma altura de 30 metros por quase sete horas.

A demora para que as vítimas fossem salvas foi devido a espera em saber se a torre de energia estava realmente desativada e que o avião estava estabilizado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe o que ocasionou a colisão, mas uma investigação foi iniciada.

Mais de 85 mil residências foram afetadas já que a distribuição de energia foi suspensa para que o resgate fosse realizado. “A prioridade é prover assistência necessária e suporte aos times de resgate. Depois disso, vamos restaurar o serviço de energia para nossos usuários o mais rápido possível”, afirmou a empresa responsável pelas torres, Pepco.

O Corpo de Bombeiros também afirmou que os dois ocupantes estavam sem ferimentos e que eles foram os responsáveis por acionar o socorro, porém as vítimas afirmaram em coletiva que sofreram um “forte trauma físico” causado pela colisão e pelas horas que passaram esperando o resgate em temperaturas de 10ºC.

