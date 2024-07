Após suposta traição, marido esfaqueia mulher mais de 7 vezes na Capital

Uma mulher, de 32 anos, foi socorrida em estado grave após ser esfaqueada pelo marido, que não teve a identidade revelada, de 31 anos. O caso aconteceu no Bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (21). À polícia, o autor confessou o crime e afirmou que perdeu a cabeça depois de saber de uma suposta traição da vítima. Ela foi atingida no rosto, pescoço, tórax, nuca e braço. Ele está preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, familiares da vítima que acionaram a PM (Polícia Militar) Eles relataram que a mulher havia sido espancada pelo marido e estava sangrando em cima da cama. O agressor ainda estava no local muito agitado e havia trancado a esposa no quarto.

Quando os policiais chegaram, encontraram o homem que confessou o crime assim que recebeu voz de prisão. Aos militares, ele disse que perdeu a cabeça ao descobrir que a esposa teria beijado outra pessoa.

Ele foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com sangramento intenso e vários ferimentos na região do rosto e um corte profundo no braço.

A mulher foi encaminhada para a Santa Casa e está na área vermelha.

À polícia, o filho do autor relatou que o pai era muito violento e agressivo e também batia em sua mãe quando estavam juntos. Ele foi entregue à mãe pelos policiais.

A faca usada pelo homem tem aproximadamente 30 centímetros e foi apreendida em cima do balcão da cozinha. O caso foi registrado na Deam e é investigado.