Com tornozeleira eletrônica, jovem é morto a tiros em praça de Coronel Sapucaia

Um homem, de 20 anos, foi morto a tiros na praça, localizada no cruzamento das ruas Ayrton Senna da Silva e João Francisco Simão, região da Vila Industrial, em Coronel Sapucaia. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (21).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para realizar o isolamento da área. No local, os miliares encontraram a vítima com vários ferimentos pelo corpo, incluindo dois disparos, um no abdômen e o outro no olho direito.

As equipes da Perícia Técnica encontraram ainda duas capsulas, de calibre 9mm, próximo ao corpo da vítima. Conforme consta no boletim, o rapaz estava usando tornozeleira eletrônica.

Até o momento não se tem imagens de câmeras de segurança ou testemunhas que viu o crime. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelas autoridades policiais.