Sobrinho mata tio com facada na garganta e é preso em Antônio João

Um homem, identificado como Cleitomar Fernandes dos Santos, de 27 anos, foi preso neste sábado (20), após confessar ter matado o tio com uma facada na garganta. O crime aconteceu em Antônio João, a 319 km de Campo Grande. O corpo de Josoel Braga Morale, de 48 anos, só foi encontrado nesse sábado (20), perto de uma árvore.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa de Josoel procurou a delegacia da cidade por volta das 18h de ontem, relatando que o homem havia saído de casa na noite de sexta-feira (19), acompanhado do sobrinho.

Por volta das 12h30 de sábado, o rapaz finalmente foi até a residência e confessou o crime.

A mulher então foi até o local e encontrou a vítima morta com um corte profundo na garganta. Ela acionou a polícia.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e as equipes deram início às diligências. Com apoio da equipe da Força Tática da PM (Polícia Militar), os policiais civis foram até a residência onde estava Cleitomar. Ele foi preso após confessar o crime a polícia.

A faca usada no crime estava na casa da avó do autor dentro do guarda-roupas. O objeto foi apreendido e levado para delegacia junto com o rapaz.