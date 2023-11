Após série de roubos na Capital, criminosos são mortos em confronto com a polícia

Dois criminosos foram mortos em um confronto policial, com o Batalhão de Choque, na manhã de hoje (24), na região do Indubrasil em Campo Grande.

Conforme informações apuradas pela reportagem, os criminosos sequestraram um empresário que estava em uma caminhonete Hilux, na região central da Capital e o levaram para o Indubrasil. Um terceiro assaltante, em posse da caminhonete, seguiu para a Bolívia.

Equipes do Batalhão de Choque receberam a denúncia e localizaram o suspeito que estava com o veículo a caminho do país vizinho. O assaltante confessou o crime e informou aos policiais sobre onde estaria o empresário. Ele acabou sendo preso.

Os policiais seguiram para o local, onde os assaltantes levaram a vítima. Houve troca de tiros e os dois criminosos foram atingidos. Feridos, os policiais seguiram com os assaltantes na viatura até uma unidade de saúde mais próxima, mas acabaram morrendo.

O caso segue em apuração e em breve teremos mais informações.

*Material atualizado ás 9h30

