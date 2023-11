Mulher é encontrada por desconhecido esfaqueada sentada em meio-fio

Uma mulher de 31 anos foi socorrida após ser esfaqueada por um desconhecido, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A vítima foi socorrida para Santa Casa, onde ficou em observação, mas não corre risco de morte.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 4h, após receberem informações de uma mulher esfaqueada. No local, os militares encontraram a mulher sentada no meio-fio, ferida com golpe de faca no tórax. Ao ser perguntada o que ocorreu, a vítima não soube explicar quem teria o esfaqueado, apenas relatou ter feito o uso de drogas.

Duas mulheres passavam pelo local, elas foram abordadas, mas relataram que não tinham nenhum envolvimento com o ocorrido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), foram acionados e a mulher encaminhada ao hospital. Conforme informações do médico plantonista, o corte era superficial.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.