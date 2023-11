Bolsa família: beneficiários com NIS 6 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (24), mais uma parcela de novembro do Bolsa Família. Dessa vez os contemplados serão os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 6. O valor mínimo do benefício é de R$ 600. Neste mês haverá um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade.

Pelo segundo mês seguido, o benefício terá um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade. Chamado de Benefício Variável Familiar Nutriz, o adicional corresponde a seis parcelas de R$ 50 para garantir a alimentação da criança. Com o novo acréscimo, que destinará R$ 16,8 milhões a 349 mil mães neste mês, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que está concluída a implementação do novo Bolsa Família.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 688,97. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,45 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,67 bilhões.

O programa Bolsa Família oferece seis tipos distintos de benefícios, que variam conforme a situação de cada beneficiário: