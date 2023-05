Após ser sequestrada, mulher é torturada e tem cabeça raspada por dívida de drogas

Uma mulher de 34 anos foi sequestrada, agredida até perder a consciência e teve o cabelo raspado por causa de uma dívida de drogas, ontem (8), em Costa Rica, a 327 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os suspeitos são um casal de traficantes. O caso segue em investigação.

Conforme apurado pelo site O Correio News, equipes da Polícia Militar foram acionados por volta das 10h30, após receber informações de que uma pessoa havia sido sequestrada e levada para um canavial, próximo de uma usina. Diante das informações, os militares foram até o local indicado e encontraram a vítima com parte do cabelo raspado e pedindo ajuda.

Questionada pelos policiais, a vítima relatou que ela foi levada por três pessoas por causa de uma dívida de drogas. A mulher detalhou que havia penhorado o aparelho celular em uma boca de fumo e um dos autores e quando foi realizar o pagamento de R$ 100, o suspeito negou e pediu R$ 300.

A mulher ainda disse aos policiais que não tinha dinheiro, quando a vítima foi arrastada para dentro de um veículo na Rua Domingos Afonso Amorim e levada para o canavial, onde foi agredida e teve o cabelo raspado. Ela disse ainda aos policiais que por conta das agressões, ficou inconsciente, por isso ao acordar já não estava mais no local, onde foi torturada.

Segundo a Polícia Civil do município, disse ao jornal local que na sequência das investigações, localizou dois suspeitos que foram presos em flagrante em operações policiais na Rua 2 no Bairro Vale do Amanhecer.

O terceiro autor de agredir a mulher continua foragido. A Polícia Civil não divulgou o nome dos demais suspeitos.

