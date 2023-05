Frente fria avança e Inmet emite alerta de tempestade para grande parte de MS

O dia amanheceu fechado em diversos municípios em Mato Grosso do Sul e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou os alertas de tempestades para o Estado, com validade até o fim da manhã de quarta-feria (10).

O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, indica chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Esse aviso vale para 68 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo a Capital.

Já o segundo alerta, também amarelo, indica tempestades para os seguintes municípios: Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Corguinho, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Durante a semana, haverá queda gradativa nas temperaturas, confome o avanço de uma massa de ar frio. Entre hoje e quarta-feira (10), as mínimas variam entre 14ºC e 18ºC e máximas até 28ºC para a região sul do Estado.

Ainda segundo o Cemtec, após a passagem da frente fria haverá uma queda mais acentuada das temperaturas, principalmente para a região sul do Estado, com valores que devem variar entre 14ºC e 16ºC. O frio mais significativo será na quinta-feira (11), principalmente na metade sul de MS, com minímas entre os 10ºC e 12ºC.

Para a região norte, esperam-se mínimas de 21°C e máximas de até 31°C. Em Campo Grande, mínima de 19°C e máxima de 28°C. Os ventos atuam do quadrante sul/sudeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).