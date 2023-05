Homem se entrega a polícia e disse que “perdeu a cabeça” ao atirar em jovem

Após se entregar na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, na noite de ontem (8), um homem que não teve identidade revelada, confessou que atirou quatro vezes contra um rapaz de 27 anos que jogava bola com crianças, no município de Fátima do Sul, a 215 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a Polícia Civil, “Bino” tem passagem pela polícia e disse que a vítima lhe devevia R$ 100 e frequentemente passava na frente da casa ameaçando a sua família. No último sábado (6), ele atirou contra no rapaz enquanto jogava bola com os amigos. “Perdi a cabeça e fiz isso”, disse o autor dos disparos na delegacia.

Informações apuradas pelo site Ligado na Notícia, o acusado do crime deixou a prisão há um ano, após cumprir pena por tentativa de homicídio. O jovem atingindo por “Bino”, foi socorrido ao Hospital do Sias (Hospital da Sociedade Integrada de Assistência Social), em Fátima do Sul.

Após análise sobre a gravidade, a vítima teve que ser transferida para o Hospital da Vida em Dourados, onde passou por cirurgia e segue em observação.

