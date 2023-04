Após ser provocado, guarda civil agride morador de rua na Capital

Um morador de rua, de 56 anos, foi encontrado com traumas na cabeça, ontem (11), no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande. De acordo com a polícia, um guarda civil, de 48, seria o responsável das agressões após provocar o individuo dias antes.

Conforme o boletim de ocorrência, viaturas da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por moradores da região, por volta das 10h30, na rua dos Narcisos.

Ainda conforme o registro policial, moradores relataram que na tarde da última segunda-feira (10), houve uma briga entre a vítima e o guarda civil, onde ambos entraram em luta corporal. Aos policiais, testemunhas relataram que o motivo das agressões foram por conta de insultos e que no dia anterior o guarda civil não aguentou as provocações e desferiu um soco na vítima, no qual o morador de rua estava bêbado. A vítima se desequilibrou e bateu com a cabeça no chão.

A vítima foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande, onde precisou ser entubado. O estado de saúde do morador de rua ainda é grave e corre risco de morte. Até o momento não há informações sobre a sua identidade, porém ele atende pelo apelido de “Cauby”.

O caso foi registrado como lesão corporal na 7ºDP Delegacia Civil de Campo Grande.

