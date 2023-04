Inocência prioriza melhorias na infraestrutura para fábrica de celulose

Obras do projeto intitulado Sucuriú, estão previstas para terem início em junho de 2024

O município de Inocência, atualmente com aproximadamente 7 mil habitantes, prepara-se para receber um megaempreendimento, proposto pela empresa chilena Arauco, o projeto Sucuriú. Uma das prioridades é melhorar a infraestrutura. A empresa vai investir R$ 15 bilhões na instalação da fábrica.

A planta será a 5ª do ramo florestal no Estado e promete trazer grandes transformações. Atentos às mudanças que a fábrica de celulose promoverá indiretamente, uma série de ações já está sendo planejada pelo poder público, na região. Com o início das obras previsto para junho de 2024, uma lista de prioridades para os mais variados setores, como infraestrutura, habitação, saúde, segurança e educação foram criadas para acompanhar as demandas. Situação que deve ocorrer devido ao aumento exponencial da população, estimado em cerca de 170%.

“Inocência precisa de cuidado. Temos situação diferente da maioria dos municípios, por causa desse projeto da fábrica, que estamos recebendo. Estamos trabalhando diuturnamente para garantir desenvolvimento e esse apoio do Estado é fundamental”, disse o prefeito de Inocência, Antônio ngelo (DEM), durante reunião, na Câmara do município.

Infraestrutura

Também conhecido como Toninho da Cofapi, o chefe do Executivo da cidade destacou a construção de um acesso rodoviário à fábrica, pela MS-377; a instalação de terceira faixa em pontos estratégicos da mesma rodovia; a pavimentação de 38 quilômetros da MS-316, entre Inocência e Paraíso das Águas; a implantação de um aeroporto na cidade; e a construção de moradias, entre outras obras.

Na ocasião, que ocorreu na segunda-feira (10), também estiveram presentes, o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), e os consultores da Arauco, Joésio Siqueira e Luis Henrique Fragomeni.

“Estamos nos antecipando e planejando o futuro de Inocência, para mitigar problemas que venham acontecer, lá na frente. Toda a infraestrutura do Estado está à disposição do município e dos empresários, por determinação do governador Eduardo Riedel, para dar condições para a empresa crescer e gerar empregos e renda para as pessoas”, destacou Peluffo.

Tais medidas estão previstas no Peot (Plano Estratégico de Organização de Territorial) de Inocência, que já estão com projetos em andamento. Na segunda quinzena de março, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) lançou licitação para o projeto executivo da pavimentação da MS-316. A Seilog se prepara para lançar a licitação do projeto executivo de construção do aeroporto. As demais prioridades são tratadas em conjunto pelo Estado, município e empresa.

A instalação do empreendimento deve gerar 12 mil empregos durante o pico das obras, além de 250 diretos e 300 indiretos, a partir da operação da indústria, prevista para 2028.

Arauco

Celulosa Arauco y Constitución é uma empresa chilena do ramo madeireiro, especializada na fabricação de celulose e painéis, atuando no Chile, Argentina e Brasil.

A empresa pertence ao Grupo AntarChile, fundado por Anacleto Angelini e possui cinco fábricas de celulose no Chile e uma na Argentina, além de quatro fábricas para a fabricação de madeira reconstituída, sendo duas na Argentina e duas no Brasil.

No Brasil, o grupo mantém a Arauco do Brasil, com unidades em Piên e em Jaguariaíva (850 mil m³/ano), ambas no Paraná. No município de Araucária, região metropolitana de Curitiba, mantém uma planta química industrial (142 mil toneladas/ ano), produzindo resinas e outros produtos, para comercialização e para abastecer suas unidades industriais de painéis, no Paraná. Em Mato Grosso do Sul, a Arauco já tem a empresa florestal Mahal.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.