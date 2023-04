Após ser espancado por grupo, jovem é encaminhado ferido para Santa Casa

Um jovem de 18 anos foi espancado na madrugada de hoje (7), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A mãe da vítima informou os policiais que eles não sabem quem são os autores e nem o motivo das agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 2h, e ao chegar em uma residência na rua Vaz de Caminha encontrou a mãe do jovem. Aos policiais, a mulher explicou que o filho havia sido agredido por vários indivíduos, mas não sabe o nome de nenhum dos agressores.

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para Santa Casa de Campo Grande, onde permanece em observação. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como lesão corporal dolosa.

