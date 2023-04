Polícia encontra adaga em residência de jovens que planejavam ataques no IFMS

Equipes da Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), e a Polícia Militar (PM), realizaram na tarde ontem (6), cumprimento de mandados de busca e apreensão instaurados para apurar a prática de crimes, ameaça e incitação ao crime após adolescentes planejarem ataques ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ( IFMS), de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Durante a operação, foram encontrados celulares e uma adaga na residência de uma das adolescentes.

De acordo com a polícia, durante a investigação, tomaram conhecimentos de existência de grupos de WhatsApp, criado e composto por alunos do IFMS, em que alguns adolescentes estariam proferindo expressões gordofóbicas e preconceituosas contra a comunidade LGBTQ+. Além disso, dois adolescentes estavam planejando cometer um massacre na instituição, na última quarta-feira (5).

Diante das informações, o Delegado Títular da 1º Delegacia de Polícia (DP) do município representou o Poder Público desferindo e expedindo mandados de busca a serem cumpridos nas residências das adolescentes, com objetivo de apreender aparelhos eletrônicos, bem como outros objetos relacionados aos fatos.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos aparelhos celulares e uma adaga. O caso ainda segue em investigação. Os alunos suspeitos foram afastados pelo IFMS de suas atividades escolares e estão sendo monitorados por seus pais e pela polícia.

Desde a notícia de um possível massacre no IFMS as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão realizando rondas ostensivas nas escolas e imediações, com o fim de reprimir qualquer atividade suspeita e similar àquelas que vem ocorrendo pelo Brasil.

Em Coxim, segundo a polícia, essa é a terceira vez que adolescentes planejam ataques em instituições, fazendo com que todas as unidades de segurança do município fiquem atentos.

