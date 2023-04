Embriagado, motorista tenta fazer conversão e mata motociclista na Capital

Charl Corrêa Samha, de 47 anos, morreu na madrugada de hoje (7), em acidente envolvendo a motocicleta em que conduzia e uma caminhonete, nos cruzamentos das Ruas Nicomedes Vieira de Resende com a Fernão Dias, na região do Vilas Boas, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, o motorista da Toyota Hilux apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. O acidente, segundo os registros policiais, os dois seguiram pela Fernão Dias, em sentidos opostos, quando o condutor da caminhonete, sem dar seta, tentou realizar uma conversão para entrar na rua Nicomedes Vieira, colidindo com o motociclista.

A vítima foi socorrida e encaminhada para Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no atendimento. O condutor da caminhonete não realizou teste de bafômetro, por isso foi preso em flagrante e responderá pelo crime de homicídio doloso.

Segundo o delegado Lucas Caires, que atendeu a ocorrência, o motorista já tinha passagem na polícia por dirigir sob efeito de álcool. Ele deverá ser encaminhado por uma audiência de custódia, onde definirá se ficará preso ou responderá o andamento do inquérito em liberdade.

