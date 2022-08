Sábado é de tempo seco e com temperaturas máximas de 38ºC

Sábado (27) será de tempo seco em Mato Grosso do Sul e as temperaturas podem chegar a 35º C. A previsão para o final de semana indica tempo estável com sol e poucas nuvens.

As temperaturas elevadas para hoje estão previstas para o período da tarde, a previsão é que as mínimas fiquem entre 23º C e as máximas cheguem a 38ºC, principalmente nas regiões norte, pantanal e sudoeste. Já nas demais regiões do Estado as temperaturas variam entre 18ºC e podem chegar até 33ºC.

Para este sábado na Capital são esperadas mínimas de 20°C e máximas de até 34°C. A previsão indica tempo firme devido a atuação de umamassa de ar quente e seca, associado a um sistema de alta pressão atmosférica.

Os índices de umidade relativa do ar estarão muito baixos e podem atingir valores entre 10-25%, principalmente nas regiões centro-norte do estado.

Chuvas – De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul), há previsão de chuva entre os dias 3 a 9 de setembro. Uma frente fria deve chegar ao Estado a partir do dia 9 com a chegada de mais chuvas.