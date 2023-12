Homem morre em hospital após ser encontrado esfaqueado

Jhulio César Marques Domingues, de 28 anos, foi morto a facadas na madrugada de hoje (26), em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo apurado pelo site Idest, o crime aconteceu por volta das 4h30, na Rua das Andorinhas, quando populares depararam com um homem ensaguentado e com ferimentos a facadas. O socorro foi acionado e o rapaz encaminhado ao hospital. A vítima acaboiu morrendo na unidade de saúde, durante o atendimento.

Segundo informações do delegado Matheus Vital, descobriu-se que na madrugada de hoje houve uma briga onde a vítima e o suspeito estavam armados com uma faca. “A equipe da Polícia Civil está empreendendo diligências para localização e prender em flagrante o autor, o qual encontra-se foragido”, relatou o delegado ao site.

