Homem é preso em flagrante por armazenar materiais de abuso sexual infantil

Um homem que não teve identidade revelada, foi preso em flagrante na manhã de hoje (26), durante a Operação Rede Limpa, acusado de armazenar materiais de abuso sexual infantil.

Ainda conforme informações da Polícia Federal, com o suspeito, foi encontrado arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil armazenados em dispositivos móveis.

A Operação Rede Limpa, além de ser mais uma ação da Polícia Federal no combate ao abuso sexual infantojuvenil, também é um compromisso da instituição em proteger as crianças e adolescentes e combater com rigor esse tipo de crime.

Serviço:

De acordo com o o art.218, §2°, I do Código Penal, é considerado crime todo ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual, ou mesmo ação de natureza erótica, destinada a buscar o prazer sexual com uma criança ou adolescente. Também pode ser qualquer forma de exploração sexual de criança e adolescente, como incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e à pornografia infantil.

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.