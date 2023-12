Programa “Oficina dos Sonhos” fortalece assistência às gestantes em Nova Andradina

A Secretária de Cidadania e Assistência Social, por meio da casa de gestante, realizou mais uma distribuição do kit bebê na última semana, com o intuito de fortalecer o programa e beneficiar gestantes do município. A iniciativa busca oferecer suporte e acolhimento as futuras mães, garantido um começo saudável para os recém-nascidos.

Na ocasião, foi ressaltada a importância da assistência social e a participação ativa do município em proporcionar auxílio às gestantes. A iniciativa busca oferecer às gestantes apoio psicológico, orientações sobre cuidados com o bebê, incentivo à amamentação, além de promover a integração e o compartilhamento de experiências entre as participantes. Os kits entregues contêm diversos itens essenciais para o enxoval do recém-nascido, como roupas, fraldas, produtos de higiene e outros utensílios indispensáveis.

A Casa da Gestante, por meio de sua equipe multidisciplinar, desenvolve um trabalho de excelência, priorizando o atendimento humanizado e personalizado. Além disso, promove atividades de capacitação e orientação, visando o desenvolvimento de habilidades maternas e a preparação adequada para a chegada do bebê.

A última entrega do kit de bebê, realizada na casa da gestante, reafirma que o compromisso da prefeitura de Nova Andradina com a valorização da gestação e o apoio as futuras mães. Através do programa “Oficina dos Sonhos”, busca-se promover a redução da vulnerabilidade social e construção de uma sociedade mais acolhedora e igualitária.

Ainda, a câmara de Nova Andradina também celebrou a entrega dos kits do programa, reconhecendo sua importância no fortalecimento dos vínculos familiares e no cuidado com as gestantes. A parceria entre os poderes executivo e legislativo demonstra o comprometimento conjunto em garantir uma melhor qualidade de vida para toda a população.