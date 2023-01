Após separação, homem ateia fogo na casa de ex-mulher

Um homem de 27 anos foi preso ontem (10), após atear fogo na casa onde vivia com a ex-mulher de 41 anos, em Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o crime ocorreu porque o homem não aceitava a separação.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um incêndio criminoso na rua João Egidio Zambelli, na região central de Terenos. No local, os militares deparou com a residência de madeira em chamas com risco de desabamento. O fogo estava alto, quase atingindo as casas ao lado. Assustados, os moradores estavam jogando água para apagar o fogo.

Enquanto combatia as chamas, a equipe dos bombeiros encontrou o autor sentado no meio-fio. Ele foi preso em flagrante.

O pai do autor foi encontrado no local. Ao ser interrogado, ele disse aos policiais que o filho tinha ateado fogo para destruir as coisas da ex-mulher. Ele ainda disse que o casal havia acabado de separar e a mulher com medo tinha fugido para Campo Grande.

Após os bombeiros apagar as chamas, equipes da perícia técnica foi acionada para registrar o fato. O caso foi registrado na delegacia local como incêndio qualificado.

