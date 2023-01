São Paulo fecha fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento

Classificado para a próxima fase da Copinha antecipadamente, o São Paulo não teve dificuldades para vencer o Marília por 3 a 0, na noite de ontem (10), no no estádio Bento de Abreu, em Marília. A etapa final ficou marcada pela forte chuva que atingiu o estádio Bento de Abreu. O gramado até resistiu por alguns minutos, mas as poças deixaram o confronto truncado.

Desta forma, o Tricolor ficou na primeira posição do Grupo 17 da Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, e pegará o Retrô na próxima etapa. O triunfo do São Paulo foi construído com gols de Cauê, João Adriano e João Gabriel.

Como foi o jogo

Com 21 minutos, Boer sofreu falta feia, e o zagueiro Felipe Santos foi expulso, deixando o Tricolor em vantagem numérica. Pouco depois, com 25, saiu o gol. Mateus Amaral fez a jogada pela esquerda e Cauê aproveitou o rebote do goleiro para abrir o placar.

No intervalo, o técnico Belletti fez duas mudanças na equipe: saíram Brito e Maioli, entraram João Adriano e João Gabriel. E as alterações logo fizeram efeito. Aos dois minutos, Palmberg fez o passe pela esquerda e João Adriano balançou as redes. Já aos dez, João Gabriel pegou a sobra da cobrança de escanteio e, da esquerda, finalizou para ampliar.

O São Paulo não foi vazado nos três jogos que fez na Copinha até então. Além dos paulistas, só Sport, Fluminense e Bahia encerraram a fase de grupos sem gols sofridos — o Oeste também pode entrar na seleta lista amanhã.

