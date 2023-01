Rede Municipal abre matrículas para alunos novos

O período de matrículas para alunos que irão ingressar na Reme (Rede Municipal de Ensino), em 2023, foi iniciado nesta quarta-feira (11). Em 2023 não haverá prazo específico para o cadastro, que poderá ser realizado durante todo o ano letivo.

Conforme a Semed (Secretaria Municipal de Educação), a designação dos alunos novos será realizada em até dois dias úteis, mesmo prazo para a efetivação pelos responsáveis na unidade educacional. Para democratizar o acesso à educação, as cinco escolas urbanas de tempo integral estão com vagas abertas e não exigem critérios de distância.

Seguindo o calendario escolar, hoje será divulgada a lista de contemplados para as Escolas Municipais de Educação Infantil. Após a divulgação os pais ou responsáveis tem até o dia 17 de janeiro para efetivar a matrícula diretamente na unidade escolar em que o aluno foi designado, caso não seja efetivada, o aluno perderá a vaga.

A lista será divulgada no site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/, no site também é possível realizar o cadastro para solicitar vaga em Emei em qualquer período do ano.

Em janeiro, as secretarias das Escolas Municipais e EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) estarão abertas para atender pais e alunos das 7h da manhã às 13h.

Serviço:

O cadastramento pode ser realizado por meio da plataforma Matrícula Online pelo site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/.

