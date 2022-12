Após seis dias em liberdade, autor de furto é preso novamente

Um homem foi preso em flagrante após ter roubado uma motocicleta de cor vermelha, que estava no quintal de uma residência, na cidade de Ponta Porã, a 329 km de Campo Grande. O autor estava há seis dias em liberdade.

De acordo com o apurado, a vítima do último furto compareceu na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e informou que sua motocicleta havia sido subtraída na madrugada de ontem (2). Assim que notou o furto, a vítima foi direto à Unidade Policial para registrar o Boletim de Ocorrência.

Os policiais saíram em buscas e conseguiram recuperar a motocicleta furtada e prender o autor do furto. Com o homem foi apreendida uma quantidade de substância entorpecente. Contra ele existem aproximadamente 12 ocorrências de furto, além de outras que estão sendo investigadas.

O indivíduo foi preso em flagrante por furto qualificado majorado por ter cometido durante o repouso noturno e por porte de droga, e permanece a disposição da justiça.

