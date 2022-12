SESAU oferece testes gratuitos em pontos da Capital

No mês que defende a prevenção contra a AIDS a prefeitura da Capital fará mutirão de exames gratuitos contra IST/AIDS Hepatites Virais. Começa neste sábado (03) e domingo (04), a ação de testagem e orientação em dois pontos de grande circulação de pessoas. A atividade faz parte da programação da Campanha de Prevenção ao HIV/Aids, Dezembro Vermelho.

Durante o sábado, os profissionais do serviço estarão em frente ao Centro Comercial Popular, o Camelódromo, localizado na região de Campo Grande.

Já no domingo a ação acontece nos Altos da Avenida Afonso Pena, próximo a Cidade do Natal. Os atendimentos acontecem a partir das 08h. Em ambos os dias serão oferecidos testes rápidos de HIV, HCV, HBV e Sífilis.

Nos dias 06 e 07 de dezembro, Campo Grande irá sediar o 1º Seminário de Integração da Rede do Cuidado da PVHA em Mato Grosso do Sul no auditório do LAC, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento deve contar com a participação de profissionais dos diversos setores da Sesau e de instituições parceiras.

As próximas ações extramuro estão previstas para acontecer nos dias 10, 11 e 17 de dezembro no Camelódromo, conforme a programação pré-estabelecida pelo serviço.

A chefe do serviço de ISTs e hepatites virais da SESAU, Isabelle Mendes, lembra que intuito da campanha é sensibilizar a população sexualmente ativa, sobretudo a população jovem na faixa etária entre 15 e 49 anos para uso do preservativo.

“Esse é o principal método e o mais eficaz para prevenir o aumento de novas infecções, além de ações de testagem, pré e pós aconselhamento e distribuição de material informativo. O diagnóstico precoce também é fundamental para que haja maior eficácia do tratamento, por isso a importância da testagem”, diz.

A estimativa é alcançar um público de 3 mil pessoas durante o mês de dezembro, a partir de um cronograma de atividades como a realização de testes rápidos de HIV/AIDS, distribuição de materiais informativos e insumos para a população em geral com continuidade das atividades de testagem rápidas nas unidades básicas e de saúde da família mesmo após o término da campanha. A campanha deste ano tem como temática “Vencendo o Preconceito I=I”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.