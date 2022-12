Manifestantes alertam sobre cobranças dos Poderes

O número de manifestantes em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), na Capital só vem aumentando com a chegada de integrantes do interior do Estado e o próximo passo é passar a cobrar os parlamentares para que eles declarem seus posicionamentos contra ou a favor do movimento que já está sendo executado há mais de um mês em todo o Brasil, com grande adesão e força em Mato Grosso do Sul.

Segundo o apoiador que prefere não se identificar até o próximo sábado (10), eles vão se manter lutando pelos seus objetivos de maneira pacífica e orgânica, mas depois passarão cobrar os Poderes.

Tem comparecido aproximadamente mais de 10 mil pessoas ao ato na Capital que vem ganhando força desde o dia seguinte da eleição. Inconformados contestam os resultados das urnas.

Ainda conforme o protestante, além dos caminhoneiros, as cooperativas do interior de Mato Grosso do Sul também estão aderindo à paralisação e fechando suas empresas, além disso, a expectativa é de que nos próximos dias o abastecimento de combustíveis também seja paralisado. “Este fim de semana, nós estamos esperando mais de 100

mil pessoas aqui”, disse.

Jornal O ESTADO

Com informações de Tamires Santana