Em MS, eclipse anular acontece às 15h40 e dura quatro minutos

Fenômeno raro eclipse anular do Sol será possível ser visto neste sábado (14), em todo o Brasil. O fenômeno ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparenta ser menor do que o Sol. Como a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, cria-se um “anel de fogo” no céu.

O ápice do fenômeno astronômico no Estado se dará por volta de 15h40, com duração de cerca de 4 minutos. Para quem quiser acompanhar o espetáculo deve tomar cuidado, já que não é possível observar a olho nu.

Cabe destacar que, segundo os especialistas, é necessário tomar alguns cuidados no momento de apreciar este raro fenômeno e, por isso, alertam de que a população não deve olhar diretamente para o Sol, mesmo com o uso de películas de raio X, óculos escuros ou outro material caseiro.

O professor do Instituto de Física da UFMS (Universidade Fderal de Mato Grosso do Sul), Hamilton Pavão, afirma que é preciso um instrumento apropriado para isso, devido ao risco de queimadura na retina.

“A potência irradiada pelo sol é muito alta, mesmo numa situação de eclipse e isso pode gerar algum dano na retina. O ideal é a gente usar o que a gente chama de óculos de soldador, com um filtro número 14.”

Durante essa observação, é recomendado que a visualização seja de apenas 15 segundos, parar 3 minutos e voltar a visualizar por mais 15 segundos. Também não é orientado observar com outros objetos, como “chapa” de raio X e óculos inapropriados.

