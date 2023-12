Adolescente morre na Santa Casa após cair de uma altura de 10 metros

Um adolescencte de 17 anos morreu na madrugada de hoje (12), na Santa Casa de Campo Grande, após cair de uma altura de 10 metros na região central da Capital. Informações da polícia é que o garoto trabalhava em um prédio, quando ocorreu a queda.

A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate e Serviço Avançado (Ursa). De acordo com os socorristas, foi necessário manobras de ressuscitação e logo após, encaminhado para Santa Casa em estado grave.

A vítima faleceu por volta das 2h30, quando estava em observação no hospital.

Muito querido pelos amigos, os familiares lamentaram a morte do rapaz pelas redes sociais. ‘Deus nos deu, Deus nos tirou. Um menino que foi tão esperado desde o ventre e muito amado. Junto com você vai um pedaço do meu coração. Vá em paz meu amor’, escreveu a tia do adolecente em uma publicação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.