Após roubo de viatura e arma da PF, policiamento é reforçado

No último fim de semana um delegado da Polícia Federal foi assaltado em Ponta Porã, município distante 313 quilômetros de Campo Grande. Os suspeitos tinham levado a viatura em que o agente estava, uma Chevrolet S-10, e também sua arma. Nesta segunda-feira (6), foram recuperados os pertences do delegado, após uma Operação Conjunta com diferentes forças policiais em pontos estratégicos, incluindo estradas vicinais na fronteira com o Paraguai. A Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai) também esteve envolvida.

O policiamento na cidade e no distrito de Sanga Puitã até o Posto Aquidaban, na MS-163, foi reforçado, segundo informou a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) em nota. “O policiamento foi reforçado no município e região de fronteira e a Sejusp está atuando de forma integrada com a Polícia do Paraguai”.

A S10 branca ano 2014 foi localizada por agentes do serviço de inteligência da Senad durante uma fiscalização na região. A viatura descaracterizada, usada pelos policiais federais na linha de frente do combate ao narcotráfico na fronteira, estava em uma estrada vicinal na colônia Potrero Sur, nos arredores de Pedro Juan Caballero, cidade separada por uma rua de Ponta Porã. A pistola estava dentro do veículo.

Os agentes atuavam quando avistaram a caminhonete em movimento. Houve perseguição e os ocupantes abandonaram o veículo, fugindo do local. Conforme informações divulgadas, equipes da Polícia Federal estiveram por lá para coletar pistas que possam levar até os bandidos.

A força-tarefa montada por policiais brasileiros e paraguaios, apoiada pelo Exército brasileiro, continua fazendo buscas para prender os assaltantes. Existe suspeita de que eles tenham se escondido em matas na região de Potrero Sur.

De acordo com informações, o agente foi abordado pelos criminosos nas proximidades de um restaurante da cidade, por volta das 22h do sábado (4). Os autores do crime exigiram a chave do veículo e mandaram o policial levantar a camisa. Segundo informações, a vítima manteve contato visual e pedia ainda para que não atirasse, já que estava acompanhado de sua família.

Procurada pela equipe de reportagem do jornal O Estado, a Polícia Federal afirmou que “não irá se manifestar sobre o ocorrido”.

Segundo crime

Em um curto intervalo de tempo, este foi o segundo ataque contra autoridades de segurança na cidade de Ponta Porã. Em 8 de dezembro de 2022, o secretário municipal de Segurança Pública da cidade, Marcelino Nunes de Oliveira, também passou por momentos delicados.

Nunes foi rendido por três homens e teve uma caminhonete roubada quando saía de um evento, acompanhado da esposa e do filho de 16 anos. Por volta das 22 horas, na linha internacional, próximo ao Shopping China, foi fechado por uma VW Parati, cor branca e placas paraguaias, de onde desceram os homens, todos mascarados.

Armados com pistolas, eles anunciaram o roubo, pedindo a caminhonete e pertences da vítima. O secretário relatou ainda que inicialmente pensou se tratar de um sequestro e quando a família saiu do veículo, chegou a trocar tiros com os autores, que fugiram rumo ao Paraguai.

O secretário procurou a delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como roubo majorado. As Polícias Militar e Civil fazem buscas pelos criminosos.

