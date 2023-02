Resende defende frente ampla à Prefeitura de Dourados

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) disse que pretende disputar a Prefeitura de Dourados, organizando uma frente ampla. Com objetivos de formar alianças para projeto em torno da cidade, o parlamentar indica que está conversando com diversas lideranças da região. O deputado federal esteve na inauguração da Oficina Ortopédica e ampliação do Centro Médico e de Reabilitação da Apae de Campo Grande.

“Vou colocar meu nome à disposição. Sou um agente político que construiu minha história a partir de Dourados. Sempre fui o mais votado em Dourados, já disputei eleição e até tive contratempo com poucos votos. Mas Dourados hoje faz um apelo às lideranças e chamamento para esse resgate.”

Resende diz que o grande problema do município são agentes políticos que visam apenas projetos pessoais de poder. “Se houver consenso, uma frente ampla e conseguirmos apoio para esse projeto que tem Dourados em primeiro lugar. Sem projetos pessoais deste ou daquele agente que visam apenas projetos pessoais de poder. “Se houver consenso, uma frente ampla e conseguirmos apoio para esse projeto que tem Dourados em primeiro lugar. Sem projetos pessoais deste ou daquele agente político, ou deste ou daquele partido e sim um projeto que abarque as principais lideranças comprometidas em fazer administração ou deste ou daquele partido e sim um projeto que abarque as principais lideranças comprometidas em fazer administração moderna e devolver a Dourados a liderança da região.”

Pensando em grandes alianças ele cita que já conversou, por exemplo, com o Professor Tiago Botelho do PT e deputados estaduais da região. “Só não quero fazer projeto estreito, miúdo e pequeno. Quero disputar pelo PSDB e com outros partidos que queiram essa aliança e que coloquem Dourados em primeiro lugar.”

“Pode haver aliança. Já conversei com o Professor Tiago Botelho, ex-deputado Marçal Filho, vice-governador Barbosinha. Vamos conversar com o deputado Rodolfo Nogueira.”.

Por Rayani Santa Cruz e Alberto Golçalvez – Jornal O Estado do MS.

