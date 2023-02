Flamengo estreia no Mundial de Clubes contra Al Hilal; confira horário e prováveis escalações

A tarde desta terça-feira (7) será decisiva para o Flamengo que estreia contra o Al Hilal (Arábia Saudita) na semifinal do Mundial de Clubes, no Marrocos. O Rubro-Negro carioca depende da vitória para avançar à final no próximo sábado (11), contra o vencedor da outra semi, entre Real Madrid (Espanha) e Al Ahly (Egito).

A equipes brasileira e saudita jogam às 16h (horário de Brasília) no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no norte de Marrocos. Se triunfar, o Flamengo ficará a apenas um jogo de conquistar o bicampeonato mundial de clubes, após 42 anos.

Os rubro-negros chegam sem desfalques de última hora para o confronto. O clube tenta mais uma vez o título mundial depois da participação em 2019. Seis jogadores que estiveram em campo naquele ano disputarão a edição atual do torneio. A equipe tem o reforço do experiente David Luiz, que também disputou a competição.

No Al Hilal, por outro lado, há a ausência muito sentida de Kanno, jogador que comanda o meio de campo da equipe. O substituto é a dúvida que o técnico Ramón Díaz deixou no ar para o dia da partida. O time saudita chega desgastado depois de precisar ir aos pênaltis para passar das quartas de final.

O vencedor do duelo entre Flamengo e Al Hilal garante vaga na decisão do Mundial de Clubes. O outro finalista sairá do confronto entre Real Madrid e Al Ahly. A final será no sábado, 11 de fevereiro, às 16h (de Brasília).

