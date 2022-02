Após revolta e reclamações do governador de Amambay, suspeito pela morte é preso em na fronteira

Homem que matou a filha do governador de Amambay, foi preso após quatro meses do caso, na tarde de sexta-feira (18), em Amambay, aproximadamente 55 quilômetros de Ponta Porã. O governador reclamou pela falta de empenho por parte das autoridades para esclarecer o caso.

O suspeito foi preso em uma residência no bairro Terraza II na periferia da cidade e estava sozinho e foi encaminhado para Assunção por questões de segurança. Os policiais encontraram apenas um celular na casa e algumas evidências.

Segundo o Ponta Porã News, o governador de Amambay, Ronald Acevedo, esteve na Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas), em Pedro Juan Caballero e pediu para entrar no local para olhar nos olhos do homem que é apontado como suspeito da morte de Haylée Acevedo, de 21 anos. Mas os policiais o barraram.

Inconsolado, o governador tentou entrar em contato com a ministra da SENAD Zully Rolon, tentando obter a ordem de estar frente com o acusado. “Eu queria olhar nos olhos dele. É o pedido de um pai que perdeu a filha e teve a família destroçada. Vocês não entendem o sofrimento que estamos passando”, clamou o governador.

Em uma cerimônia de entregas de imóveis tomados de um traficante e colocados à disposição do Governo, na quinta-feira (17). Acevedo criticou o chefe da Polícia Nacional, Gilberto Aristides Fleitas Colmán. “Não está havendo empenho por parte das autoridades para esclarecer o caso”, argumentou o governador.

Relembre o caso:

A Polícia Nacional do Paraguai investiga quatro execuções ocorridas na madrugada deste sábado (9), em Pedro Juan Caballero (PY), cidade que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Segundo Ponta Porã News, uma das vítimas é Haylee Carolina Acevedo Yunis, 21, filha do governador de Amambay Ronald Acevedo. Osmar Vicente Alvarez Crance, 32, e outras duas mulheres também morreram.