Bêbado, motorista colide veículo e placa de Pare fica cravada dentro do carro

Um homem visivelmente alcoolizado foi preso na madrugada deste sábado (19) após colidir contra um poste de energia e uma placa de sinalização na rotatória de acesso ao Detran/MS, na rua Coronel Ponciano em Dourados – distante 228 quilômetros de Campo Grande. Com o forte impacto, a placa de Pare ficou gravada dentro do veículo.

De acordo com o Dourados News, uma equipe da Guarda Municipal realizava policiamento preventivo na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) quando populares relataram o acidente. No local, os guardas prestaram os primeiros socorros ao condutor de 28 anos, que estava visivelmente embriagado, e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O teste de alcoolemia indicou uma concentração de álcool de 0,74 mg/l, caracterizando o crime de trânsito.

Questionado sobre o acidente, o homem contou que seguia pela via quando perdeu o controle de direção do carro e colidiu contra o poste de energia na rotatória do Detran e a placa de sinalização de trânsito. Com o impacto, o objeto foi parar dentro do veículo.

O motorista após ser liberado do atendimento médico, foi preso pela Guarda e encaminhado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para os procedimentos legais.