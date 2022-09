Após receber ligações, mulher é executada a tiros em frente de residência

Eulália Amarilla Leiva, de 35 anos, foi executada a tiros na tarde de ontem (7), em frente de uma residência na cidade paraguaia de Capitan Bado, município que faz fronteira com Coronel Sapucaia. De acordo com informações policiais, o suspeito teria ligado para a vítima diversas vezes.

Conforme divulgado pela polícia paraguaia, a mulher teria recebido uma primeira ligação do suspeito na noite de terça-feira (6), quando a pessoa pediu para que a vítima a encontrasse. Na manhã de ontem, por volta do meio-dia, novamente a vítima recebeu uma nova ligação, quando foi questionada o endereço de sua residência.

Ainda conforme informações da Polícia Nacional, nesta segunda ligação, Eulália saiu do imóvel para encontrar com o suspeito, quando foi executada a tiros. De acordo com populares, os autores chegaram ao imóvel em uma motocicleta vermelha. O suspeito fugiu e até o momento não foi localizado. O caso está em investigação.

