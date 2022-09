Tentativa de feminicídio: mulher é atirada em fogão a lenha pelo marido

Uma mulher de 57 anos foi socorrida com queimaduras pelo corpo e em estado grave após ser jogada em um fogão a lenha pelo marido, de 59 anos. O crime ocorreu nesta segunda-feira (05), por volta das 17 horas, em uma aldeia indígena em Amambai, a 355 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pelo Hospital Regional de Amambai, com o relato de que uma mulher indígena teria dado entrada com graves queimaduras pelo corpo e, que devido a gravidade do caso, ela seria transferida para a Santa Casa de Campo Grande. A vítima teria dito para funcionários do hospital que foi o próprio marido que teria colocado fogo nela.

Após receber as informações, as equipes da polícia se deslocaram até o hospital e conversaram com a mulher. Ela contou que é casada com o suspeito e que os dois estava em casa quando ele a empurrou em direção ao fogão a lenha improvisado que há na residência.

No momento do ocorrido, a vítima estaria usando um casaco e o item contribuiu para que o fogo se alastrasse para outras partes do corpo rapidamente. O homem ainda não teria prestado socorro a vítima e a mulher foi levada ao hospital pela filha, que mora nas proximidades.

A policia foi a aldeia para localizar o individuo. O suspeito ainda estava na casa onde o crime aconteceu. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai. O caso foi registrado como Feminicídio, violência doméstica e familiar na forma tentada. A vítima segue internada em estado grave com queimaduras de 2ª a 8º grau na face, tórax, braço e coxa direita.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.