São Paulo enfrenta o Atlético-GO por vaga na final da Sul-Americana

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam hoje (7), às 21h30 (Brasília), pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O tricolor tem a difícil tarefa de reverter o placar de 3 a 1 na partida de ida. Agora, no Morumbi, o clube deve ter sua noite mais importante do ano.

O time de Rogério Ceni chega pressionado, principalmente após as derrotas nas copas. Para avançar na Sula, o clube precisa vencer por três gols de diferença. Em caso de empate no saldo de gols, a partida será decidida nos pênaltis. O Tricolor coloca todas as fichas na Sul-Americana e trata a virada no confronto como uma “obrigação”.

Sem vencer há seis partidas consecutivas, com quatro derrotas e dois empates no período, a equipe dirigida por Rogério Ceni vive momento delicado na temporada. A notícia boa é que a torcida, que pode ser considerada o combustível do time, promete transformar o Morumbi em um inferno para o adversário.

Prováveis escalações para São Paulo x Atletico-GO

São Paulo

Ceni deve contar com dois reforços importantes para o duelo da volta. Desfalque no fim de semana por uma tendinite, Luciano trabalhou normalmente nos últimos dois dias e deve retornar ao time. Outra peça importante disponível é Miranda, que não atua desde o clássico do último dia 21 contra o Santos.

Time provável: Felipe Alves (Jandrei); Diego Costa, Miranda (Ferraresi) e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Atlético-GO

O Dragão deve repetir o time titular do jogo da ida, com três volantes e apenas Wellington Rato e Churín na frente. Luiz Fernando pegou dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Nacional-URU e está fora. Luiz Fernando terá de cumprir o segundo jogo de suspensão pela expulsão contra o Nacional-URU. O zagueiro Camutanga e o volante Willian Maranhão não estão inscritos.

