Após nova condenação, “Pedreiro Assassino” acumula 96 anos de prisão

O serial killer Cleber de Souza Carvalho, conhecido como “Pedreiro Assassino”, encarou pela 5ª vez o Tribunal do Júri de Campo Grande e foi condenado na tarde de ontem (20). Com a nova condenação, Cleber somou 96 anos e três meses de prisão em regime fechado. O indivíduo ficou conhecido por assassinatos em série, na Capital, e foi preso em 2020, confessando todas as mortes.

Este último julgamento foi em relação ao assassinato de José Jesus de Souza, 45 anos, que ficou desaparecido por aproximadamente 3 meses até que seu corpo foi encontrado no dia 15 de maio de 2020, enterrado em uma área no Bairro Sírio Libanês.

Pela morte de José, o “Pedreiro Assassino” foi condenado a 18 anos de prisão, sendo 16 e seis meses por homicídio qualificado e um ano e meio por ocultação e cadáver. Além desse, ele foi julgado por estelionato, já que Cleber teria vendido o carro, moto e casa da vitima, no qual ele mesmo negociou. Por esse crime ele foi absolvido.

Durante o processo, o “Pedreiro Assassino” confessou o crime, mas disse que havia sido uma legítima defesa.

O serial killer foi preso há dois anos e na época, sob investigação da DEH (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Homicídio), foram feitas escavações, sendo que sete vítimas foram encontradas: José Leonel Ferreira Santos, de 61 anos, Timótio Pontes Roman, de 62, José Jesus de Souza, 45 anos, Roberto Geraldo Clariano, 50, Hélio Taíra, 74, Claudionor Longo Xavier, de 47 anos, e Flávio Pereira Cece, de 34 anos.

