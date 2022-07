VÍDEO: Após atravessar avenida de bicicleta, ciclista é atropelado por ônibus

Um ciclista foi atropelado por um ônibus coletivo na manhã de hoje (21), no cruzamento da rua Cupertino com a Avenida Brilhante, região central de Campo Grande. A vítima foi socorrida inconsciente, mas com pulsação para uma unidade de saúde da região.

Conforme informações apuradas no local com imagens de câmeras de segurança de um comércio na região, a vítima parou na esquina da rua Cupertino, quando avistou um dos coletivos passando pela via. Logo após, ele pedalou para entrar na rua Brilhante, mas foi surpreendido por um outro ônibus que vinha no corredor, sendo atropelado. O coletivo que passava na via, parou no momento da colisão.

Visivelmente abalado e em estado de choque, moradores e comerciantes tentaram acalmar o motorista. O coletivo seguia em direção ao Terminal Bandeirantes no momento do acidente. Nenhum passageiro ficou ferido.

A Vítima estava inconsciente e com pulsação. O ciclista foi socorrido por moradores e comerciantes que acionaram o Corpo de Bombeiros. O homem foi encaminhado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon, e até o momento não temos informações sobre o seu estado de saúde.

Veja o vídeo:

Acidentes na Avenida Brilhante.

Avenida Brilhante é uma das principais vias de grande movimento para motoristas que acessam a região central de Campo Grande. Segundo informações coletadas pelo Portal O Estado MS, moradores e comerciantes vem reclamando a meses pela falta de segurança na via após a instalação de um corredor de ônibus.

Com informações da repórter Fernanda Marques.