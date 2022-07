Marília Mendonça ganha EP póstumo

Foi anunciado nas redes sociais de Marilia Mendonça o lançamento do seu álbum póstumo intitulado “Decretos Reais”, com músicas inéditas da sua carreira. O lançamento está programado para esta quinta (21) , às 21 horas, um dia antes do aniversário da cantora, que completaria 27 anos nesta sexta, dia 22 de julho.

A novidade foi publicada no seu Instagram e Twitter. Com apoio de um vídeo, a equipe da artista nos prepara para a “série de presentes e acontecimentos em memória de Marília Mendonça e seu legado real”. Na legenda da postagem, é explicado que “à tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se”.

À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã às 21h. pic.twitter.com/bKpHoOAtIx — marília mendonça (@MariliaMReal) July 20, 2022

A Rainha da Sofrência, responsável pelos hits “Infiel”, “Ciumeira”, “Todo Mundo Vai Sofrer”, veio a falecer em um acidente de avião em novembro de 2021, em Minas Gerais. No bimotor, também estavam, Abicieli Silveira Dias Filho, tio da cantora, Henrique Ribeiro, produtor, o piloto Geraldo de Medeiros e o co-piloto Tarcísio Pessoa Viana.

Atualmente, Marília detém o título de primeira cantora brasileira a atingir 8 bilhões streams no Spotify, além de ter tido a live mais assistida no mundo durante a pandemia, com 3 milhões de espectadores simultâneos.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.