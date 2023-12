Após invadir residência, atirador mata rapaz com tiro no tórax

José Augusto Lemes Molina, de 32 anos, foi assassinado a tiros em uma residência no Jardim Bodoquena, em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande. Até o momento, o autor do crime não foi localizado.

Em depoimento a polícia, a mãe de José disse que o filho estava em casa, quando um homem parou o veículo Chevrolet Vectra, cor branca, desceu e invadiu o quintal com uma arma em mãos. Ainda em depoimento, ela disse que o filho correu, mas foi atingido por um tiro no tórax. A vítima foi encontrada ensanguentada na cozinha da residência, socorrida e encaminhada ao hospital, falecendo ao dar entrada na unidade de saúde.

O autor fugiu e até o momento não foi encontrado. Segundo a polícia, o atirador é conhecido na região como “Tim Maia”.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado pela Polícia Civil.

