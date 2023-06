Homem é assassinado a facadas após ser surpreendido em frente de casa

Rafael Alves da Silva, de 33 anos, foi assassinado com diversas facadas, na noite de ontem (11), em frente de uma residência, no Bairro Santo André, em Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande. O suspeito de realizar o crime até o momento não foi localizado.

Em depoimento na delegacia, um dos vizinhos da vítima relatou que estava em casa, quando amigos disseram que um rapaz foi atingindo por facadas. A testemunha disse aos policiais que saiu do imóvel quando deparou com o autor desferindo facadas em Rafael.

Diante do flagrante, o morador gritou e pegou algumas pedras no chão e o arremessou no autor, na tentativa dele de parar de desferir os golpes. O suspeito tentou fugiu do local em uma motocicleta, mas caiu duas vezes do veículo, continuando a fuga a pé.

A vítima foi socorrida com pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital, falecendo na unidade de saúde. O caso foi registrado como homídio simples, na Delegacia de Polícia Civil do município.

