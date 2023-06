Novo viveiro da Suzano vai produzir até 35 milhões de mudas de eucalipto por ano

Estrutura ocupa cerca de 21 hectares e terá área construída de 111 mil m²

A Suzano está construindo um viveiro com a capacidade para produzir 35 milhões de mudas de eucalipto por ano que vão atender à demanda do maciço florestal da nova fábrica de Ribas do Rio Pardo. Essa é uma das mais modernas e sustentáveis da companhia e ocupa área de cerca de 21 hectares e terá área construída de 111 mil metros quadrados, devendo ser finalizada em meados de 2024.

Durante as obras, a empresa deve empregar cerca de 300 pessoas e, quando entrar em operação, serão gerados 200 empregos diretos.

Segundo o diretor de engenharia da Suzano, Maurício Miranda, para a empresa, além da matéria-prima, que é essencial para os produtos, as árvores representam um grande símbolo de renovação. “Por meio do novo viveiro de mudas que estamos construindo, ao lado da nossa nova fábrica, temos a garantia de que o ciclo de plantio da base florestal será cada vez mais produtivo e sustentável”.

“Para isso, estão sendo empregados métodos e processos sustentáveis, como o uso racional da água e o uso de energia gerada pela nova fábrica, reforçando o compromisso da empresa com as pessoas e com o planeta. Afinal, nós acreditamos que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’”, ressalta o diretor de engenharia.

A estrutura também vai contar com equipamentos bioecológicos que serão capazes de garantir uma operação altamente tecnológica e sustentável. “O viveiro de Ribas do Rio Pardo contará com duas máquinas para a produção de tubetes biodegradáveis, que possibilitará o cultivo das mudas de eucalipto em recipientes produzidos a partir de uma mistura de compostos orgânicos, removendo do processo a necessidade do uso de materiais plásticos.” comenta o gerente executivo florestal, Rodrigo Zagonel.

Além de ser alimentada por energia renovável, a estrutura ainda irá contar com processos automatizados de irrigação, que serão definidos por ação humana, mas acionadas por sistema eletrônico. As mudas ainda fornecerão maior qualidade e redução de custo para a operação florestal da região de Ribas do Rio Pardo.

Maciço florestal

Conforme o último Resumo do Plano de Manejo Florestal da companhia, que foi divulgado no ano de 2022, a Suzano possui aproximadamente 458,4 mil hectares de florestas plantadas de eucalipto e 169,3 mil hectares destinados exclusivamente para a conservação da biodiversidade, no Mato Grosso do Sul.

Sendo assim, até o fim da construção e implantação da nova fábrica, prevista para o segundo semestre de 2024, a empresa deve ampliar para 600 mil hectares a base florestal, no Estado. “Na Suzano, seguimos uma política de produção e consumo responsáveis e, por isso, adotamos a política de zero desmatamento”, salienta Miranda.

“Todas as nossas florestas de eucalipto estão instaladas em áreas que já eram ocupadas por outras culturas. Essa política integra o nosso compromisso público de contribuir com a conservação da biodiversidade, destinando mais de 35% das nossas áreas próprias para a preservação de florestas nativas. Neste sentido, estamos implantando corredores ecológicos em todos os Estados onde mantemos operações, com a meta de conectar mais de 500 mil hectares dos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia”, finaliza o diretor de engenharia da Suzano.

Em Mato Grosso do Sul, o corredor ecológico foi lançado no mês de março deste ano, com o intuito de conectar 136 mil hectares de áreas prioritárias de conservação ambiental do bioma Cerrado, por meio da implantação de um corredor ecológico de 394 quilômetros, no Estado. A iniciativa prevê ações de reflorestamento com mudas nativas interligando áreas prioritárias de seis municípios – Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

