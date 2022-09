Após golpe de falsa corrida, taxista é ferido a tiros

Um taxista, de 38 anos, foi ferido a tiros durante um assalto na cidade de Mundo Novo, a 462 km de Campo Grande. Os autores do crime pediram uma corrida. Quando a vítima chegou, os indivíduos anunciaram o assalto e fugiram com o veículo.

De acordo com boletim de ocorrência, o taxista estava em um ponto na rodoviária, quando foi contratado pelos assaltantes. Após anunciar o roubo, os indivíduos atiraram contra o homem, que foi atingido na clavícula.

O homem foi socorrido e levado ao hospital da cidade. O caso é tratado como roubo qualificado, quando violência resulta em lesão corporal grave. A Polícia ainda não encontrou os autores do crime.

