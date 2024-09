Após furar preferencial, veículo capota em cruzamento no Centro

Na manhã desta terça-feira(24), um motorista de 21 anos de um Volskwagen furou a preferencial e acabou colidindo com um Ford Ka no Centro de Campo Grande. O condutor teria furado a preferencial do cruzamento entre as ruas das Garças e Brasil.

Com a colisão, o veículo que o jovem diriga capotou duas vezes na rua. Ele ficou preso nas ferragens e desorientado, sendo retirado por um das portas traseira do veículo.

Já a outra motorista, uma corretora de 50 anos não teve ferimentos, mas ficou abalada com a situação.

O socorro foi realizado pela Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado), do Corpo de Bombeiros. Também esteve no local o BPTran (Batalhão de Trânsito) da Polícia Militar.

