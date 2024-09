Três pessoas são presas após serem flagradas ateando fogo em lavoura

Conforme relatado por testemunhas, os homens estavam alcoolizados e o incêndio atingiu duas propriedades rurais

No último domingo (22), a PMA (Policia Militar Ambiental) prendeu três pessoas após serem flagradas por testemunhas ateando fogo em lavoura. O caso aconteceu em São Gabriel do Oeste, distante cerca de 137 quilômetros de Campo Grande.

Conforme relatado por testemunhas, os homens estavam alcoolizados e o incêndio atingiu duas propriedades rurais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e junto com voluntários conseguiram apagar o fogo e evitar que se alastrasse para outras áreas.

Os três foram detidos por pessoas que presenciaram o fato até a chegada da PMA, que ao chegarem, encaminharam os suspeitos para a delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.

Eles foram autuados em flagrante pelo crime de incêndio e tiveram prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram