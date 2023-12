Após fuga, homem é preso com cigarros contrabandeados na BR-463

Um homem de 38 anos, foi preso na madrugada de hoje (12), transportando cigarros contrabandeados e cigarros eletrônicos ilegalmente, na BR-463, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, próximo ao Distrito de Sanga Puitã quando o condutor do veículo, ao perceber a presença dos policiais, realizou uma manobra brusca e retornou na pista sentido ao Paraguai.

Antes de cruzar a Fronteira o suspeito foi abordado pelos agentes do DOF e preso . Ele não informou aos policiais onde havia adquirido o carro com o contrabando, nem para onde levaria ou o valor que receberia pelo transporte. No interior do carro, foram encontrados 1.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e 105 cigarros eletrônicos. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 110 mil.

Os produtos de contrabando foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã juntamente com o veículo e autor.

