Pesquisa do Procon/MS indica variação de preços no Dia dos Namorados

O Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Proteção do Consumidor), órgão vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), divulgou uma pesquisa com opções para comemorar o Dia dos Namorados, celebrado neste 12 de junho. Os dados foram coletados nos dias 5 e 6 de junho, podendo sofrer alterações.

Para os românticos que optam por flores, os pesquisadores estabeleceram como parâmetro a compra de orquídea em vaso com duas hastes e o buquê com seis rosas colombianas. Houve o levantamento de preços em dez floriculturas de Campo Grande.

No caso da orquídea, a variação chegou a 284,62%. O maior valor, de R$ 250, está presente em empresa no Centro, enquanto no Danúbio Azul o mesmo produto é comercializado por R$ 65.

Já as intensas e marcantes rosas colombianas, em buquê com seis unidades, são adquiridas nas Moreninhas por R$ 110 e no Centro por R$ 180. Dessa forma, o preço varia em patamar menor que a orquídea, representando 63,64%.

Levantamento também incluiu a versão tradicional da cesta de café da manhã. Ela tem uma variação de 126,67%, sendo encontrada no Coophasul por R$ 75 e no Centro por R$ 170.

Alimente seu amor

O Dia dos Namorados pode não terminar em pizza, mas um rodízio até pode ser uma opção para o jantar. Por isso, a equipe de pesquisa contatou 21 pizzarias sobre sua operação no Dia dos Namorados. Em seis delas não foi possível localizar o responsável, uma vai estar fechada e uma franquia só vai atender à la carte.

Na Vila Célia vai ser preciso investir R$ 71,90 por pessoa no rodízio, enquanto na Vila Duque de Caxias tem empresa aplicando valor de R$ 54,90 por pessoa. A variação é de 30,97%.

Independente da escolha de comemoração, o Procon/MS orienta que o consumidor faça valer seus direitos em qualquer período do ano, não esquecendo de pedir a nota fiscal. Dessa forma, caso precise reclamar sobre algum produto ou serviço é possível registrar o fato por formulário no site www.procon.ms.gov.br, pelo ícone “Faça Aqui sua Reclamação”.

Confira as pesquisas:

Com informações do Procon-MS.