Jovem de 25 anos é encontrado morto em arquibancada de campo de futebol em Ponta Porã

Corpo foi localizado pela Guarda Municipal; caso é investigado e circunstâncias ainda não foram esclarecidas

Um jovem de 25 anos, identificado como Bruno Arteman Benites, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15) na arquibancada de um campo de futebol no Horto Florestal, em Ponta Porã.

O corpo foi localizado por uma equipe da Guarda Municipal durante patrulhamento, que acionou a Polícia Civil para atendimento da ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e coleta de evidências.

Segundo informações do portal Ponta Porã News, o jovem teria deixado uma motocicleta nas proximidades horas antes do ocorrido. Testemunhas relataram que ele foi visto caminhando pelo local durante a noite. Moradores da região também afirmaram que Bruno frequentava o espaço com regularidade.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica realizaram os primeiros levantamentos no local. Até o momento, não há confirmação sobre as causas da morte, que seguem sob investigação.

O caso deve ser esclarecido a partir da análise de laudos periciais e da coleta de depoimentos.

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