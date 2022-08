Dia amanhece sem chuvas mas madrugada será de mais frio

O dia amanheceu sem chuvas e com céu claro em Campo Grande mas a previsão é mais frio na madrugada desta quarta-feira (10). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) o tempo fica firme entre hoje e amanhã (11) e variação de nebulosidade, com queda nas temperaturas em todo Estado.

São esperada temperaturas mínimas entre 8ºC e 12ºC e máximas não devem passar dos 24ºC nas regiões Norte e Bolsão. Para as regiões cone-sul, sul-fronteira, grande Dourados e sudoeste as mínimas variam dos 7ºC e 10ºC e a máxima será de até 23ºC. Na Capital a mínima registrou os 8ºC e a máxima será de 18ºC de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A madrugada foi gelada em outros municípios de Mato Grosso do Sul. Em Rio Brilhante a mínima foi de 6,4º, em Dourados e Rio Brilhante foi de 7,9ºC e na região Pantaneira, em Corumbá a mínima registrada foi de 8ºC.

Ainda de acordo com o Cemtec as chuvas devem voltar nos dias 17 e 18 de agosto e uma nova frente fria deve atingir o Estado por conta das chuvas. Já no dia 19 espera-se temperaturas mínimas entre 5ºC e 7ºC no extremo sul e 7ºC 10ºC no centro sul de MS.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.